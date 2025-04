Los polémicos videos que Viviana Canosa presentó como prueba en la causa contra Lizy Tagliani y otros famosos

La fuerte acusación realizada por Viviana Canosa, primero en el ámbito público y luego mediante una presentación judicial, causó un gran impacto al señalar a Lizy Tagliani y otros rostros conocidos del espectáculo, vinculándolos con una supuesta trama de explotación y abuso infantil.

En el programa Intrusos (América TV), se difundieron las grabaciones que, según se informó, Canosa habría aportado como prueba ante las autoridades. Estos registros corresponderían a escenas emitidas originalmente en Por el mundo (Telefe), el espacio conducido por Marley y estrellas invitadas, lo que añadió mayor polémica al caso, ya que son imágenes que salieron al aire.

"Son parte de la prueba aparentemente", expuso Rodrigo Lussich mientras compartían los videos en el programa. Estos fragmentos generaron una clara duda entre los integrantes del panel. Un amigo de Florencia Peña contó que la actriz se encuentra consternada por las graves acusaciones en su contra que originó Canosa.

Revelaron los videos que presentó Viviana Canosa en la Justicia para probar su denuncia contra Lizy Tagliani y otros famosos

"Viviana presentó una foto y unos videos en un jacuzzi donde está Marley, Lizy y Flor. Pertenece a un programa de Por el mundo en pandemia", dijeron desde el círculo íntimo de Flor Peña.

"El video es en la casa de la costa de Marley. Dice que en esta fiesta había drogas y menores, una locura total", explicó el conductor de Intrusos según lo que le contaban desde el entorno de la protagonista de Pretty Woman.

"Estábamos con el hijo de Flor, Felipe, con Mirko y los productores. Florencia es inocente y no tiene nada que ver, no para de laburar nunca y habla para defenderse porque no puede entender esto. Decidió salir con los tapones de punta ese mismo día y sino salía dirían por qué no habla", siguió Lussich con la información obtenida de la persona amiga de la actriz que fue acusada por Viviana Canosa.

"Florencia decidió aportar su teléfono a la Justicia si es necesario porque no hay nada que la relacione con esto", explicó el periodista para finalizar, después de que Peña hiciera un fuerte descargo al aire en LAM para defenderse de las graves acusaciones.