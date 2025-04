La furia de Florencia Peña tras las acusaciones de Viviana Canosa: "No hay ni una sola prueba"

La famosa actriz Florencia Peña se refirió por primera vez a las graves acusaciones que Viviana Canosa presentó en su contra y contra otras figuras del espectáculo, por presuntos delitos de abuso infantil y trata de personas. Durante su entrevista en Intrusos (América TV), la protagonista de Pretty Woman no ocultó su indignación y encendió al panel con sus declaraciones.

"Estamos con mis amigos, los que estamos 'implicados', tratando de entender: ¿por qué?, ¿para qué?, ¿qué quieren contarle a la gente con esta mentira?", cuestionó Peña. Y agregó: "Por qué alguien le tomó una denuncia en potencial. No hay ni una sola prueba. No se aportó ningún dato. No hay antecedente alguno".

Con firmeza, la actriz exigió que existan consecuencias legales para quienes presenten denuncias infundadas, haciendo referencia claramente a lo ocurrido con Viviana Canosa. "En este país, cualquier dice cualquier cosa. Eso tiene que cambiar", enfatizó Florencia Peña. Además, calificó la situación como delirante y aseguró sentir vergüenza por tener que hablar del tema.

Florencia Peña expresó su enojo por las graves acusaciones que Viviana Canosa hizo en su contra

"Todo es tan delirante y una vergüenza. Me da vergüenza seguir hablando de esto", reiteró Peña, visiblemente afectada. Sin embargo, destacó que ha recibido el apoyo incondicional de la gente. "La gente en la calle me dice 'fuerzas, Flor'. La gente no puede creer. Un nivel de locura total", expresó.

El escándalo sigue generando repercusiones en los medios y las redes sociales, mientras Canosa mantiene su denuncia y Peña insiste en su inocencia. La falta de pruebas concretas hasta el momento ha dividido las opiniones del público, convirtiendo el caso en uno de los más polémicos del año en el espectáculo argentino.