Al borde del llanto: Nelson Castro se quebró en vivo en el último adiós al papa Francisco

La muerte del papa Francisco generó una enorme tristeza y también mucha emoción. El Santo Padre realizó su última aparición pública el domingo de Pascuas, donde realizó la bendición a los fieles y también lo que sería el último paseo por la plaza ante miles de personas que no se esperaban el desenlace.

El fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio generó a nivel mundial mucha repercusión y los medios de comunicación llegaron hasta Roma. Desde la señal de "Todo Noticias" enviaron a Nelson Castro, quien le realizó una entrevista al Papa y que fue publicada luego de su muerte, tal como se lo había pedido.

Estos momentos causan mucha emoción y más para una persona que tuvo el placer de compartir momentos con el Sumo Pontífice. En medio del móvil que se encontraba realizando para llevar las sensaciones de cómo se vive en Italia la partida de Francisco, Nelson no pudo contener la emoción.

Nelson Castro en el último adiós al papa Francisco. Foto: captura de pantalla Youtube/ El Trece.

"Mi nombre hoy está en el mundo y yo se lo debo a Francisco", expresó respecto a que la nota que realizó salió replicada por diferentes diarios. Con la voz quebrada, el periodista expresó: "Es muy difícil" y también recordó el momento en el que recibió la última carta del Papa.

La emoción de Nelson Castro al recordar al papa Francisco:

"La última carta la recibí el 25 de diciembre, no mostré nunca las cartas ni las voy a mostrar", subrayó. Luego, sostuvo que "él me decía 'no tengo tiempo de ver televisión, veo solamente dos programas, uno el de Mirtha Legrand y el otro El Corresponsal' donde muchas veces yo lo critiqué a él", cerró el periodista.