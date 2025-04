Marcelo Tinelli y el emotivo mensaje para despedir al papa Francisco tras su muerte: "Gracias por darnos siempre tanta paz"

La muerte del papa Francisco causó una enorme tristeza en el país, ya que fue el primer Sumo Pontífice argentino. Los mensajes comenzaban a caer a medida que se iban enterando una noticia que nadie esperaba, aunque algunos ya lo imaginaban debido a sus problemas de salud.

Marcelo Tinelli compartió un mensaje muy emotivo junto al video del encuentro que mantuvieron años atrás: "Hasta siempre querido Francisco. Gracias por darnos siempre tanta paz y tanto amor. Orgulloso que seas Argentino y fanático de San Lorenzo. Uno de los momentos más inolvidables de mi vida fue conocerte y conversar con vos. Y poder irte a visitar a Roma, llevándote la Copa Libertadores que ganamos con San Lorenzo en el 2014, creo que fue el sueño mío y de 5 millones de hinchas cuervos".

Luego, agregó: "Este video quiero que quede en mí feed para siempre, porque es una manera de verte en todo momento.

Quiero recordarte con tu mensaje con respecto al perdón, fundamentalmente en la familia , pero creo que aplica para todos en general y ojalá sigamos tu palabra".

El encuentro de Marcelo Tinelli y el papa Francisco años atrás:

El conductor compartió los dichos del papa Francisco: "No tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta, ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás. Decepcionamos unos a otros. Por eso, no hay familia sana sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas".

Marcelo Tinelli con el papa Francisco. Foto: Instagram/ @marcelotinelli.

"Sin perdón, la familia se enferma. El perdón es la asepsia del alma, la limpieza de la mente y la alforria del corazón. Quien no perdona no tiene paz en el alma ni comunión con Dios. La pena es un veneno que intoxica y mata. Guardar el dolor en el corazón es un gesto autodestructivo. Es autofagia. El que no perdona se enferma física, emocional y espiritualmente"

En el final, el Sumo Pontífice, expresó: "Por eso la familia necesita ser lugar de vida y no de muerte. El territorio de cura y no de enfermedad; El escenario de perdón y no la culpa. El perdón trae alegría donde la pena produjo tristeza". Sin lugar a dudas, la partida del Papa marca un profundo pesar en los fieles argentinos.