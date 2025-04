Luis Ventura subió una foto por la muerte del Papa Francisco y le llovieron las críticas: "Un poco de respeto"

El fallecimiento del Papa argentino marcó el diario del lunes. Diversos famosos a nivel mundial se pronunciaron al respecto y algunas caras nacionales expresaron sus condolencias mediante sus redes sociales, entre ellos Wanda Nara, L-Gante y Luis Ventura, figuras que por diversas reacciones y acciones, están en el ojo de la crítica pública.

Luego del exabrupto del periodista en el ciclo de Infama (América TV), Ventura volvió a nombrarse negativamente luego de compartir una foto en sus redes sociales, la cual fue catalogada por los internautas como "bizarra". El conductor demostró su enojo en la noche del domingo a raíz de las declaraciones de Juan Manuel Dragani, abogado de Viviana Canosa, según Ventura, el letrado no habría respondido de manera clara a sus dudas, por lo que despertó su ira: "Andá a cuidarle el cul* a Canosa".

Hace unas horas, el periodista compartió una foto inédita junto al Papa Francisco. Al instante, la imagen atrajo a cientos de comentarios repulsivos. El motivo habría sido el contexto, Ventura entregándole al Sumo Pontífice un disco de Panam, conocida por su trayectoria como animadora de niños.

Un usuario de X se encargó de viralizar la foto en cuestión. Créditos: Captura X / @ffico

"Adiós amigo Francisco... Te voy a extrañar", escribió el periodista en sus redes sociales, con un emoji de corazón a la par. La foto sería de abril de 2014, cuando el conductor visitó al Papa y le entregó dicho obsequio.

Los comentarios en la publicación de Ventura en Instagram no se hicieron esperar, volviéndolo foco de críticas nuevamente: "Esta bien que no lo quieras al papa Francisco pero hacer un chiste en este día de su muerte no está bueno. Un poco de respeto", "Que random esa foto Luiggi entregándole un CD de Panam al Papa", "Que viejo nefasto que sos, Ventura".