El insólito reclamo de un invitado a Juana Viale en medio del programa

Juana Viale brilló el domingo 20 de abril con su clásico programa en El Trece. La nieta de "La Chiqui" tuvo como invitados a Coco Sily, Adriana Salgueiro, Sofía "Jujuy" Jiménez, Christian Martin y al periodista deportivo Horacio Pagani con quien mantuvo un ida y vuelta picante.

En un momento de la charla, Juana expresó que Horacio se había puesto "muy sensible y muy celoso" porque no fue a la cocina en el programa. Fue en ese momento en el que el periodista realizó una especie de reclamo que no pasó desapercibido y generó cierta tensión.

"Por qué estoy descartado yo", comenzó diciendo Pagani respecto al momento. Luego, la conductora le expresó que no estaba para nada descartado y él, entre risas, retrucó: "Estoy cancelado", fue allí cuando Juana Viale le ofreció un trato para que se le vaya el enojo.

El reclamo de Horacio Pagani a Juana Viale:

"Te voy a volver a invitar a la mesa y vas a ir conmigo a la cocina, los dos solitos", le dijo la nieta de Mirtha. Por su parte, y siguiendo la broma de la conductora, Horacio expresó: "Acepto... Las promesas hay que cumplirlas", subrayó el comunicador que tiene larga trayectoria en la televisión.

Luego, Juana le hizo una especie de escena de celos que generó la risa de todos los invitados. Es que el periodista pidió que también estuviera presente en ese momento Jimena Monteverde y fue allí donde la conductora le dijo a su invitado: "Yo soy celosa ahora o solos o no hay nada".