Mirtha Legrand se enojó y cortó el debate politico en su mesa: "Vamos a terminar"

Indudablemente, Mirtha Legrand es de las personalidades más directas del espectáculo y su boca nunca se calla. Esta vez, hubo un cruce entre ideas y posturas políticas que se llevó gran parte de su programa y ella no dudó en terminarlo cuando ya habían acabado con su paciencia.

Debate político consumió La noche de Mirtha

En la noche del sábado 19 de abril, Mirtha Legrand recibió a importantes celebridades variadas en su gran mesa: Pablo Echarri, Diego Sehinkman, Mariana Lestelle y Carlos Mata. Como era de esperarse, teniendo como invitado al esposo de Nancy Duplaá, las cuestiones políticas no iban a quedar relegadas y así ocurrió efectivamente.

El levantamiento del cepo fue uno de los temas protagonistas de la noche e hizo cruzar las ideas entre Diego Sehinkman y Pablo Echarri. El periodista fue el primero en dar su punto de vista y dijo: "Al gobierno le viene saliendo bien, esto tiene un impacto concreto y simbólico muy fuerte (...) Se llama como la liberación, pudimos sacar este instrumento de tortura llamado cepo".

Ante esta aseveración, Echarri no se quedó callado y agregó "La liberación pero con una toma de deuda de 20 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos dando un decálogo de lo que debe hacer la Argentina para poder recibir ese dinero". De esta manera, para avalar su opinión, el comunicador aseguró que el país no es autoválido en la economía desde hace muchos años y el actor acotó que eso ocurre "desde la toma de deuda de Mauricio Macri" y que el FMI no ingresaba a Argentina luego de que Néstor Kirchner pagara la deuda.

"A mí no me gusta tener deuda, pero hay que darle tiempo al gobierno a que desarrolle. Lleva un año y cuatro meses, démosle un poquito de tiempo al gobierno", fue la respuesta de Diego Sehinkman y Pablo Echarri terminó diciendo que el está en contra de la injerencia del FMI, no de la deuda.

Aunque parecía ser el final del debate político, también se habló de los precios altos de los medicamentos y la imposibildad de los argentinos en la compra de estas cuestiones tan importantes para la salud. Teniendo presente a Mariana Lestelle, su opinión no faltó y dijo: "Los medicamentos son incomprables para la familia. Yo quiero que nos vaya bien, pero a veces tengo la triste sensación del 'que se muera el que se tenga que morir'".

La dura frase dicha por la doctora produjo un debate aún mas acalorado donde el periodista le respondió muy enojado: "Mariana nadie dijo 'que se muera el que se tenga que morir'". Por último, una discusión entre Echarri y Sehinkman sobre los beneficios o no del capitalismo utilizado llevaron a que Mirtha Legrand tomara la palabra y dijera: "Bueno, vamos a terminar con el tema (...)No nos vamos a poner nunca de acuerdo. Que la Argentina salga adelante porque es un país rico, poderoso y que no haya más pobreza".