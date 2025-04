La sorpresiva reacción de Wanda Nara luego del anuncio de separación de L-Gante

El domingo de Pascuas no fue de resurrección para Wanda Nara y L-Gante, pues en sus primeras horas, el cantante de RKT anunció su inminente separación de la cantante. Elian Valenzuela no está en su mejor momento, su mamá lo confirmó hace tan solo unos días: "Necesita tiempo, tratamiento, fuerzas y fe".

Ahora, el rumor que se cocinaba tras bambalinas se hizo realidad. L-Gante anunció su separación de manera definitiva con la ex pareja de Mauro Icardi. La triste noticia fue confirmada en las redes del cantante de 25 años, noticia que para algunos fue una sorpresa, pero para otro, una obviedad.

El posteo de Elian Valenzuela en sus historias de Instagram. Créditos: Instagram / @lgante_keloke

Acostado sobre una almohada de Hello Kitty, el cantante se expresó en redes: "Gente, paso a comentarles que mi relación de pareja con Wanda Nara, terminó".

Pero, ¿Qué hizo Nara al respecto? La empresaria también se mostró en sus respectivas redes sociales, pero no emitió ningún tipo de comentario hacia L-Gante ni su contundente comunicado. Por lo contrario, inició la mañana con un sorpresivo video: "Buen día. Bueno, me saqué re mal el maquillaje, me estoy yendo a esconder por el jardín un montón de conejitos y huevos. Felices Pascuas para todos, besos".

De esta manera, la empresaria continuó su domingo como si nada hubiera pasado. En sus redes, se mostró junto a sus hijos festejando la fecha, posando con un conejo gigante de peluche y de costado, una mesa decorada con flores, mientras sus hijos buscaban los huevos de chocolate.