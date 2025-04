Florencia de la V apuntó fuerte contra Viviana Canosa y defendió a la comunidad LGTBIQ+ de los constantes ataques mediáticos

En medio de la locura mediática que generó la picante conductora de El Trece, Florencia de la V habló en un programa de chimentos y expuso que la denuncia que realizó Viviana Canosa, acusando a Lizy Tagliani y también a Costa por supuesta trata de menores de edad, puede estar relacionado con el discurso de odio hacia la comunidad LGTBQI+ y apuntó contra desconocer a las personalidades que se involucran como sospechosos.

En principio, sobre las personas que vinculó Canosa en su denuncia pública y judicial, la presentadora de El Nueve habló con LAM (América TV) y explicó: “Estoy sorprendida, impactada y espero que la justicia actúe para que se pueda limpiar el nombre de todas las personas”. Al tiempo añadió que el conflicto ya se hizo un show mediático.

En este sentido, Florencia de la V recordó el duro testimonio de Florencia Peña al enterarse que estaba involucrada, por este motivo le contó al cronista: “Me da pena lo que pasó con Florencia y no podemos desconocer a personas, compañeros, colegas y gente amiga de tantos años. No se puede poner en tela de juicio”.

Florencia de la V habló sobre las serias acusaciones de Viviana Canosa

“No es que un día sale alguien a hablar sobre algo y vos decís ‘Y bueno, desconozco a La Negra -Elizabeth Vernaci- y a Florencia. No puede ser, no podemos pensar eso y no se puede naturalizar. Esto tiene que generar un precedente y algo tiene que suceder”, continuó la conductora de Los profesionales de siempre (El Nueve), hablando de las personas que Canosa vinculó en su polémica denuncia.

Asimismo, Florencia no dejó de lado una relación con el desaire a la comunidad LGTB: “Hay algo que lo mencionaron La Negra, Florencia y yo que me puse a analizar porque lo veo desde hace mucho tiempo. Los discursos de odio existen y hay algo que pasa en donde se señala al colectivo LGTB”.

Florencia Peña hizo un duro descargo al aire en LAM.

Foto: Captura Canal América

Haciendo un paralelismo entre lo que sucedía en el pasado y lo que ocurre hoy, Florencia de la V expuso: “Esto ya pasaba en la década del ‘70 con una construcción cultural que siempre se pensaba que en donde había algo gay, había algo turbio o gente degenerada. En este caso, inconscientemente entra de manera solapada como algo del espectáculo, y se empieza a mezclar”.

Además agregó: “Da la casualidad de que siempre que denuncian Pedofilia, está asociado con una persona gay -o trans-. Nosotros, desde el mundo del espectáculo, sabemos que en las fiestas de los ‘90, que se hacían en Punta del Este, habían criaturas y empresarios, y nunca nadie puso el foco ahí. Ahora empiezan a caer las maricas como moscas”.

Para finalizar, Florencia de la V se sinceró: “Creo que de verdad hay algo enquistado, que va mucho más profundo y nos quiere señalar como si fuéramos enfermedades de esta sociedad o de una sociedad maligna”.