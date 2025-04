Val Kilmer es protagonista de una película de terror de Prime Video que no te dará respiro

Este martes por la noche, una dolorosa noticia conmovió al mundo del cine mundial: murió Van Kilmer. El actor destacado por su papel en The Batman y Top Gun tiene una gran cantidad de películas bajo la manga y hay una particular que forma parte del género del terror y los fanáticos no se la deben perder.

Nieve, miedo y Van Kilmer

Estrenada en el año 2009 y dirigida por Mark A. Lewis, la película recomendada es Deshielo o Terror bajo la nieve. Más allá de la presencia de Van Kilmer frente a las cámaras, el elenco de la historia es imperdible y lo conforman: Martha Maclsaac, Aaron Ashmore, Kyle Scmid, Stpeh Song, Gary Chalks, William B. Davis, Peter Kelamis y más.

Foto: Gentileza Prensa

La tenebrosa película fue producida por compañías canadienses y estadounidenses en conjunto, entre ellas Anagram Pictures Inc. y Brigthlight Pictures. Está encasillada en la ciencia ficción, thriller y terror, además de estar ambientada en zonas polares tal como indica su nombre oficial. Actualmente, está disponible para streaming en Amazon Prime Video.

De acuerdo a los detalles revelados en la página web especializada en cine FilmAffinity, la sinopsis de esta cinta cuenta: "Una expedición científica en el Ártico descubre un parásito mortal que lleva oculto en el hielo desde la prehistoria. Cuando el virus es liberado, infecta a varios miembros del grupo, convirtiéndose en un peligro para la humanidad si no se detiene antes de que llegue a la civilización".

Más allá de esta recomendación, Van Kilmer fue partícipe de grandes películas del cine mundial y algunas de ellas son: Top Gun, The Doors, El Santo, El príncipe de Egipto, Academia de genios, Willow, Batman eternamente, Tombstone y Fuego contra fuego.