Revelaron el motivo por el cual Luciana Salazar fue demandada por la madre biológica de Matilda

Luciana Salazar y Martín Redrado han protagonizado en los últimos días un escándalo a raíz de los comentarios del político en un programa de streaming, donde explicó que no tiene relación alguna con Matilda, la hija de la modelo. Los dichos de Redrado no fueron pasados por alto por Luciana y ella lo expuso en las redes sociales con varias imágenes en la que aparece junto a la niña.

Cabe destacar que Salazar, desde hace algunos años, reclama la manutención de la menor.

La modelo expuso a Martín Redrado en las redes sociales luego de que el político afirmara que no tenía relación alguna con la menor.

Ana Rosenfeld, abogada de Luciana, estuvo presente en un móvil de Mujeres Argentinas y contó algunos detalles de la situación judicial de la modelo. La letrada afirmó que ha acompañado al empresario y la modelo "desde el día uno de lo que fue en su momento un proyecto de familia. "Desde ese lugar, realmente siento el dolor que tiene Luciana", expresó Rosenfeld.

"No entiendo el enojo que tiene Martín. Por supuesto, yo lo escuché el otro día en una nota... donde él dice que forma una nueva familia, que está casado, que está enamorado, feliz y demás. Pero eso no quita realmente lo que en su momento fue la intención de traer a Matilda al mundo", dijo contundente la abogada. Y añadió: "Entonces, cuando vos decidís, de común acuerdo, que esto pase, después no podés lavarte las manos o hacer quedar mal a quien hoy es la mujer que cuida y protege a esta criatura".

Esto fue lo que contó Ana Rosenfeld en Mujeres Argentinas sobre Luciana Salazar

Acto seguido, la letrada reveló que Luciana Salazar debió afrontar un juicio que inició la mamá gestante de Matilda. "Primero que nada les aclaro que no fue un capricho de Luciana comprar un hijo, ni traer un hijo. Por eso también hasta me molestó cuando se ventiló quién sería la persona que donó su esperma. Son cosas privadas", comenzó diciendo Ana para introducir.

Allí, Ana Rosenfeld dio a conocer: "De hecho, en su momento, Martín Redrado defendió a Luciana en un juicio que hubo en Estados Unidos porque la mamá que prestó su vientre en ese momento, por un error de la emoción que tenían de mostrar las ecografías y demás, salió su nombre. Entonces, la mujer esta, que tenía un seguro respecto a su identidad, se enojó muchísimo e inició acciones judiciales".

El empresario fue quien resolvió el conflicto judicial.

"Martín Redrado se hizo cargo de resolver la cuestión en ese momento en los Estados Unidos", recordó la abogada.

"Pero vuelvo a repetir, si la mamá gestante sintió que se estaba violando su intimidad porque se estaba mostrando en una ecografía su nombre, imagínense si sale a la luz quién fue la persona que donó su esperma. O sea, nos estamos metiendo en un terreno que a mí como mujer de derecho me duele", cerró filosa la letrada.