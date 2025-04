Quién es la invitada "muy importante" que ingresará a Gran Hermano para un show exclusivo

Gran Hermano es uno de los programas de televisión más importantes del país y con mayor cantidad de audiencia. Por estas y muchas razones más, quienes lo siguen siempre esperan mejores sorpresas que en las ediciones anteriores y, al parecer, este año ingresaría una inesperada visita a brindar un show único e innolvidable para los participantes de la casa. Según los rumores, se trata de Tini Stoessel.

Qué pistas confirmarían que Tini Stoessel puede visitar la casa de GH

No hay momento del año donde Tini Stoessel no sea noticia. En las últimas semanas, se la vio cerca de Rodrigo de Paul y se avivó la llama de rumores acerca de un posible reencuentro, pero eso no es todo. Actualmente, la joven se encuentra preparando un anuncio esperado por miles de fanáticos de todo el mundo ya que podría tratarse de una especie de Lollapalooza pero únicamente con música y álbumes de la ex Violetta.

Foto: @tinistoessel

Todo esto más los diferentes cambios de looks o tendencias que siguen, provoca que la intérprete de "Pa" esté en boca de todos. Sin embargo, esta vez se la asocia a Gran Hermano, un programa televisivo muy alejado de los ambientes que ella suele frecuentar.

Foto: @tinistoessel

Desde Telefé, hace algunos días anunciaron que Tini estaría presente en La Peña de Morfi junto a Diego Leuco y Lizy Tagliani para dar un show especial y hablar de su actualidad musical. Más allá de esto, la atención se instaló en Gran Hermano cuando Santiago del Moro habló al finalizar la última edición de la noche del martes 1 de abril: "En los próximos días, va a haber un show muy importante de una artista especial dentro de la casa. Ya voy a seguir contando".

Aunque aún nadie de la producción de GH ha revelado que esto sea cierto, todo indica que así lo sería. De esta manera, Tini Stoessel concretaría otra sorpresa para sus fanáticos en la misma semana. Por el momento, solo queda esperar...