La polémica decisión que tomó Wanda Nara y que la puede complicar en el marco del escándalo con Mauro Icardi

La novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece que no terminará nunca y acaba de sumar otro capítulo. Es que la Justicia ordenó que comience la restitución de las menores con su padre y la conductora de Telefe tomó la decisión de no llevarlas algo que generó un nuevo escándalo y que la puede complicar.

En Intrusos contaron detalles de esta nueva polémica y fueron contundentes con la información: "Ayer tendría que haber empezado la revinculación de las hijas con Mauro y esto no sucedió porque Wanda no llegó a las hijas". También Pablo Layus, agregó que "media hora antes avisó que las hijas no iban porque tenían el cumpleaños del primo".

"Con esto Wanda puede haber llegado a cometer un délito que es la obstrucción del vínculo". El periodista contó que desde el Ministerio Tutelar se encuentran muy enojados con la conductora por esta situación que no estaba en los planes, ya que se encontraba todo acordado.

Wanda Nara podría estar en graves problemas tras complicar la revinculación de sus hijas con Mauro Icardi:

El panelista de Intrusos, contó además que desde el Ministerio habían armado un lugar especial para que las menores se sientan muy cómodas junto a su papá en este intento de revinculación luego de lo que fue el episodio en el Chateau Libertador. Lo cierto es que esto no sucedió.

"Al no pasar esto, hay que poner una nueva fecha, se atrasa todo y el vínculo se va partiendo también con las nenas". Marcela Tauro preguntó si esto Wanda lo hace a propósito y Rodrigo Lussich fue contundente contra la empresaria: "Ella quiere dilatar todo porque no quiere que las hijas estén con Mauro".