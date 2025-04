El desconsolado llanto de Gerónimo, el hijo de Toti Ciliberto tras recordar a su papá en el último adiós

La partida de Toti Ciliberto fue repentina, se fue a los 63 años, pero dejando sin lugar a dudas mucho amor y hermosos recuerdos en quienes lo conocieron. Larry de Clay fue quien dio esta triste noticia y Gerónimo, uno de sus hijos, habló con "Desayuno Americano" en medio del dolor por la irreparable pérdida del humorista.

"Es muy triste, era una persona muy buena, muy alegre y la vamos a extrañar mucho", comenzó diciendo el hijo de Toti en diálogo con Luis Bremer en América. Rápidamente, los ojos se le llenaron de lágrimas y no pudo contener la emoción en este momento tras triste que le toca afrontar junto a su familia.

Luego de estas palabras se quebró en llanto y siguió recordando a su papá en medio del dolor: "Acá estamos... no hay mucho más para decir, así que con alegría recordando a mi viejo". También subrayó que se queda con sus charlas de fútbol y con su sonrisa que nunca desaparecía de su rostro.

Gerónimo recordó a Toti. Foto: captura de pantalla/ América.

Luis Bremer le preguntó por el problema que desencadenó el fallecimiento de Toti y su hijo con mucho respecto expresó que no quería hablar del tema: "Pensé que la noticia iba a pasar desapercibida. Se acercó mucha gente del barrio de San Martín, papá era muy querido", confesó.

El llanto del hijo de Toti Ciliberto en el velorio:

En el final, sostuvo que "A veces no soy consiente de lo que era mi viejo. No podía creer la gente que vino. Siempre cuando hacía un cumpleaños mi papá la gente se acercaba. Mi viejo era buena persona", subrayó y no pudo continuar la nota, ya que no pudo aguantar y rompió en llanto.