Darío Barassi rompió el silencio tras la denuncia de Emily Ceco contra su expareja por violencia de género

La denuncia de Emily Ceco contra Santiago Martínez por violencia de género generó un gran impacto en quienes formaron parte del reality conducido por Darío Barassi y Wanda Nara. Por esta denuncia, Santiago se encuentra detenido y en los últimos días se confirmó que le negaron la excarcelación.

El conductor de "Ahora Caigo" fue contundente a la hora de dar su declaración: "No es ni cómodo ni incómodo... Yo lo que puedo es hablar de mí, que lo que hice fue escribirle a ella", comenzó diciendo Barassi respecto a la decisión que tomó él como una de las figuras principales.

Barassi también dejó en claro que "me puse a disposición totalmente y me contestó de manera muy amorosa, diciendome que por ahora no necesitaba nada y que estaba todo en manos de la Justicia". También defendió al programa y subrayó que se hicieron todos los requisitos previos en cada participante.

La palabra de Darío Barassi sobre la denuncia de Emily Ceco contra Santiago Martínez:

"Es un tema que prefiero no meterme del todo porque para eso está la Justicia. No puedo hablar de parte del programa, pero estoy seguro de que se cumplieron los requisitos previos para que una persona esté en un programa de televisión si no jamás hubiese participado del reality.

En la última parte de la charla con Marina, Darío expresó: "En caso de que se demuestre, tiene que tener la sanción más dura para este tipo de delitos. Soy un tipo que estudió abogacía, así que imagínate que estoy del lado de la Justicia y creo en la Justicia", cerró Barassi.