Yanina Latorre le soltó la mano a Viviana Canosa con una terminante sentencia: "Me parece..."

En medio de un verdadero torbellino mediático generado por Viviana Canosa, quien involucró a un puñado de famosos en la delicada causa de trata de menores, Yanina Latorre no dudó en criticar contundentemente a la conductora de El Trece por su polémico accionar.

"Yo creo que a ella le deben haber contado algo, ella creyó en ese algo y fue y lo denunció", arrancó la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) sobre las acusaciones de Viviana Canosa.

"Hoy le pregunté en la mañana: "¿qué vas a hacer con este quilombo?" y ella me dice:" en este país tan maravilloso decir la verdad es pecado"", explicó Yanina acerca de la comunicación que mantuvo con la periodista este viernes.

Ante la pregunta de una de sus panelistas, sobre cómo se manejó Canosa, que refería: “¿por qué juega hasta ahí y no va a fondo?, Latorre respondió de manera categórica. "No entiendo qué le pasó, para mí te digo la verdad porque no tiene más nada, se fue de mambo", sentenció la conductora.

Yanina Latorre criticó fuertemente el accionar de Viviana Canosa tras su polémica denuncia a famosos

"Cuando yo hoy hablé con ella le digo:" ¿vos tenés pruebas? Ella me sigue diciendo: "confía en mí ", ahí es donde empiezo a sospechar, no tiene nada, sino me diría si bolu** tengo 4 videos, tengo 4 nombres, tengo una víctima que la voy a llevar conmigo el lunes a Comodoro Py, me dice: "vos confiá en mí", además me contesta: "cuando alguien va a ser una denuncia, yo denuncio, la prueba y la investigación la tiene que hacer la fiscalía"", explicó de manera vehemente Latorre, contando lo que había hablado recientemente con Canosa.

"Me parece la verdad una locura total que Viviana haya dejado esto escalar, escalar, escalar, que se discuta si hay secreto o no de sumario, acá lo que hay que discutir si es verdad lo de Lizy o no, o que ella se retracte o diga me lo inventé o me lo inventaron o me operaron", expuso Yanina, fiel a su estilo punzante, criticando fuertemente a la conductora de El Trece. Sobre las declaraciones hechas por Viviana Canosa este viernes en su programa disparó: "Me parece muy irresponsable que diga: "hoy es mi último descargo"".