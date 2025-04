"Hay Flor Peña para rato": Juan Otero defendió a capa y espada a Florencia Peña en medio del escándalo con Viviana Canosa

En las últimas horas, se conoció una supuesta lista, presentada por Viviana Canosa, de famosos que presuntamente estarían involucrados en trata de personas. Luis Ventura reveló que uno de los nombres que aparece en esa lista es el de Florencia Peña y en un móvil de A la Tarde, la actriz aseguró: "Es grave. Me parece una aberración".

Momentos después, la artista se presentó en LAM totalmente destrozada por esta situación y rompió en llanto al momento de hacer su descargo.

Esto fue lo que dijo Florencia Peña en LAM

"Hay algo que me ha atravesado a lo largo de todos estos años y es mi honestidad. Te puedo gustar o no, te puedo caer mal o no, puede gustarte cómo actúo, cómo conduzco, podés criticarme como mamá, pero yo soy honesta. Y cuando se meten con cosas, que no solo me dañan a mí, yo tengo tres pibes, creo que hay un límite", expresó Peña en el programa que conduce Ángel de Brito.

Juan Otero, hijo de la actriz, acompañó a su madre a los estudios de canal América y desde su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter), le dedicó un especial posteo.

El emotivo posteo que Juan Otero le dedicó a su madre. Créditos: captura de pantalla X @juanoterook.

"Lo que se la está bancando está luchadora como es mi vieja no tiene nombre. Alguno de todos ustedes, tuiteros libertarios, ¿se anima a pararse así y decir las cosas de frente? No lo creo. Sigan intentando bajarla que hay Flor Peña para rato. #LAM #FLORENCIAPEÑA", escribió Juan junto a una foto de su madre en LAM.