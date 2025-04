Dieron a conocer el trasfondo del picante cruce entre Viviana Canosa y Mariana Fabbiani

Tras su denuncia por una supuesta red de trata de personas, la periodista Viviana Canosa recibió fuertes críticas de sus colegas como la conductora Mariana Fabbiani quien, este jueves, hizo un fuerte descargo en su programa DDM (América TV) apuntando contra la picante periodista de El Trece. Este viernes, Ángel de Brito reveló la interna detrás de este cruce mediático.

"Lo que era entretenido ese día es que estaban todos hablando el mismo tema en el mismo horario, en el caso de Viviana y Mariana se contestaban lo que le iban soplando", explicó De Brito sobre el enfrentamiento que tuvo Mariana Fabbiani y Canosa, refiriendo que les iban diciendo por auricular a cada una lo que decían al aire en ese mismo instante.

Mariana Fabbiani hizo un fuerte descargo en su programa DDM apuntando contra Canosa.

Foto: Captura El Trece / Canal América

"Yo creo conociendo a todos que Viviana se confundió en el tema de que Mariana llamó a Suar para pedir su cabeza, no, Mariana estaba diciendo lo que dijo desde la pantalla, le habló a Suar porque Mariana y Suar no hablan, esa relación está rota desde canal 13 por cosas que fueron públicas, no tienen relación. Y Viviana si le escribió la noche anterior diciéndole: "córtenla conmigo porque se pudre". Eso es amenaza", detalló el conductor de LAM (América TV), revelando el verdadero trasfondo del cruce mediático de las figuras.

Ángel de Brito criticó a Viviana Canosa luego del picante cruce con Mariana Fabbiani

"Me parece que ahí Viviana debilita su discurso. Una cosa es contestar y desmentir, otra es agredir o inventar", sentenció De Brito exponiendo su opinión respecto al criticado accionar de Viviana Canosa.

Por último, sobre los dichos de Viviana Canosa que apuntaron filosamente contra Mariana Fabbiani, el líder de las angelitas lanzó: "Los descargos de Viviana son fabulosos, no le voy a dar consejos, pero para mi no tiene que recurrir a ese tipo de cosas por que le restan".