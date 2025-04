"Tengan huevos": el fuerte descargo de Elizabeth Vernaci tras haber sido mencionada en una polémica denuncia

El pasado martes 15 de abril, Viviana Canosa fue a Comodoro Py a presentar una denuncia por trata de personas. En las últimas horas, los medios de comunicación filtraron una supuesta lista de nombres de famosos que estarían en la denuncia mencionada anteriormente y una de las celebridades que estaría allí sería Elizabeth Vernaci.

Este viernes por la mañana, Mujeres Argentinas buscó la palabra de la periodista y ella negó rotundamente su participación y la de los demás en esa causa abierta tras la presentación judicial.

Viviana Canosa fue a Comodoro Py el pasado martes 15 de abril. Créditos: RS Fotos.

"Queda expuesto en los medios y vos ves nada más que un videograph con la palabra 'trata' abajo, 'Comodoro Py' e implicados y está tu cara. Entonces ahí es cuando te empezás a decir 'pará, es una bizarreada'. Tengo que salir, hablar y decir esto no es lo lógico ni es lo normal porque hay una familia, hay amigos, hay personas que no pueden pensar cualquier cosa. No puede alguien que no te conoce dar a entender que vos sos algo tan aberrante como un pedófilo. No pueden y debería haber castigo a eso", fue como la comunicadora empezó su descargo.

El cronista le preguntó a Vernaci si iniciará acciones legales contra el periodista que lo dijo, y ella contestó: "Yo voy a iniciar acciones legales contra todo aquel que haya dicho algo que no es correcto y que aparte es mentira. Por supuesto que dice sí, claro que sí".

La periodista habló con la prensa este viernes por la mañana. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

"¿Por qué creés que dijeron tu nombre?", le consultó el movilero. "No tengo idea. El periodista supongo que estaba leyendo una causa. O sea, no creo que lo haya hecho porque me dijo 'vamos a poner los nombres de estas personas'. Está escrito en un lugar", respondió la periodista.

Otra de las preguntas que le hicieron a Elizabeth tuvo que ver con la causa: "¿No pudiste ver la causa?". "No, yo no sé cómo algunos ven las causas porque los abogados todavía no pueden verlas. Lo decía recién, yo no conozco, no tengo acceso, no soy amiga de gente que tiene ese tipo de accesos. Entonces no sé cómo otros pueden. Cada uno sabe con qué bueyes ara. Yo no conozco", expresó la comunicadora.

Esto fue lo que dijo Elizabeth Vernaci en Mujeres Argentinas

Acto seguido, la prensa quiso saber: "Elizabeth, ¿creés que algunos con cierto nombre en el medio siguen creyéndose impunes ante una cámara y que pueden decir cualquier cosa y que no tiene consecuencias?".

"Por supuesto, si no, no estaría pasando esto, no estarían todos ustedes acá. Claro que hay una impunidad. Hablás en potencial y se terminó. Empiecen a conjugar bien los verbos, tengan huevos para conjugar los verbos como corresponde. Díganlo en presente, díganlo en pasado, no digan el potencial. 'Habría, hubiese pasado'. Díganlo con el verbo como va, a ver si se la bancan", dijo sin pelos en la lengua Elizabeth Vernaci.

Asimismo, le consultaron si se puedo comunicar con las otras celebridades que fueron citadas. "Sí, hablé con todos. Por un lado, no podemos creerlo porque es como parte que fuera algo que estamos, no sé, pelotudeando en una comida y estamos imaginando. O sea, ni siquiera nos imaginaríamos eso nunca, porque ni siquiera hacemos ese tipo de chistes. Hay como una incredulidad frente a esto, decimos 'no puede ser'. La palabra que usamos todos es 'no puede ser lo que está pasando'", manifestó la locutora.