La millonaria oferta que habría recibido Morena Rial para ser panelista: "Iba a trabajar en..."

Fue iniciando marzo, se comento la posibilidad de que Morena Rial se sumara a Cuestión de peso (El Trece). La propuesta surgió tras su polémico y corto paso por Mañanísima luego de que saliera de la cárcel. La hija de Jorge Rial había recibido una jugosa oferta.

“Dijo que va a ir como participante, no como panelista ni nada por el estilo”, había informado Laura Ubfal. Más tarde, Yanina Latorre aportó otra mirada sobre el trasfondo de esa participación: “Como no quiere gastar en psicóloga, el plan de ella es entrar a Cuestión de peso para que la atienda gratis la psicóloga del programa, y que esa persona le entregue el informe requerido por la policía”.

Pero, el proyecto quedó a medias. Alejandro Cipolla, amigo íntimo y exrepresentante legal de Morena, explicó por qué no se concretó su incorporación al ciclo, y reveló la exuberante suma que le habrían ofrecido para sumarse.

Alejandro Cipolla, exrepresentante legal de Morena Rial. Créditos: Foto / Archivo MDZ.

“Se había empezado a negociar con Cuestión de peso, pero de un día para el otro no llamaron más”, dijo Cipolla en Bondi Live, también reveló que Morena comenzará a trabajar con él como secretaria.

Sobre el monto que habría cobrado, detalló: “Si no me equivoco, tres mil dólares”. En cuanto al motivo de la cancelación, opinó: “Para mí no se quisieron hacer cargo cuando empezó a circular el tema en redes. Si vos ves el programa, hay un maltrato tremendo a los participantes”.