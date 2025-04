Gabriel Levinas fue contra Mariana Fabbiani en medio del escándalo con Viviana Canosa: "Mal bicho"

El pasado jueves 17 de abril, Mariana Fabbiani comenzó El Diario de Mariana (DDM) de una manera distinta, respondiéndole a Viviana Canosa. Recordemos que la conductora de Viviana en Vivo había dicho lo siguiente: "Mariana Fabbiani, a vos te digo, que le decís a Ángel de Brito y Yanina Latorre que no pueden estar conmigo porque te rompemos el traste con el rating. Dale, dejate de joder, que también tengo cosas para contar de vos".

Y Fabbiani no se quedó callada. "Ayer me amenazaron desde la pantalla del Trece y por privado. No solo a mí, a parte de mi equipo, a Martín Candalaft. Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir, hablá, basta de amenazas, basta. Tanto yo como mi entorno, como te gusta llamarlo, estamos muy tranquilos", expresó la periodista en los primeros minutos del ciclo.

Esto fue lo que dijo Mariana Fabbiani en DDM sobre Viviana Canosa

En ese mismo descargo, Mariana cuestionó el accionar de Adrián Suar en esta situación: "Lo que me sorprende es que todo esté pasando en la pantalla de Eltrece. Una pantalla que ha tenido prestigio, calidad y calidez, que era responsable y creíble. Entonces le pregunto a Adrián Suar... ¿Qué estás haciendo con la pantalla de canal 13? ¿Hasta dónde vas a llegar, cuál es el límite? ¿Qué es todo esto? Es una falta de responsabilidad total. Por un punto de rating...".

El conflicto entre Viviana Canosa y Mariana Fabbiani colmó las redes sociales e importantes figuras de la política, como Javier Milei, y también del periodismo opinaron al respecto.

Gabriel Levinas fue contundente con la periodista. Créditos: captura de pantalla X @GabyLevinas.

Gabriel Levinas en su cuenta de X (@GabyLevinas) apuntó contra la conductora de DDM tras sus comentarios: "No conozco mas que por un par de notas que me hizo en su momento a Mariana Fabbiani, pero el solo hecho de llamar a Adrián Suar, jefe de Canosa, para pedirle que la eche del trabajo, la define como persona. Mal bicho".