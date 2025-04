Yanina Latorre destruyó al conocido periodista que filtró los supuestos nombres de la denuncia de Viviana Canosa

El escándalo que desataron las acusaciones de Viviana Canosa sigue creciendo y en las últimas horas, el periodista Tomás Méndez dio a conocer los nombres que integran una supuesta lista que la conductora habría presentado en la declaración que dio en Comodoro Py. Uno de ellos sería Florencia Peña, quien estuvo en LAM para defenderse.

"Hemos accedido a la denuncia de Viviana Canosa. Tiene 20 carillas, de las cuales cuatro están en blanco, cuatro tienen capturas de un teléfono desde donde supuestamente le llegó una amenaza, por lo cual la denuncia como tal consta de cuatro carillas y media, en donde todo es potencial. No hay pruebas, pero sí cosas graves", expresó en Canal Nueve.

Luego, agregó: "Vamos a repasar a quién denunció Viviana Canosa. Florencia Peña, Damián Betular, Humberto Tortonese, La Negra Vernaci, Costa y Lizy Tagliani son los mencionados", sostuvo el periodista. Esto generó una ola de reacciones y Yanina Latorre se encargó de hablar sobre Mendez.

Yanina Latorre furiosa. Foto: captura de pantalla/ América.

La panelista de LAM y conductora de "Sálvese Quien Pueda" no se guardó nada: "Este tipo es un impresentable, lo echaron de todos lados, es un tipo extorsionador. En que momento un canal, un noticiero y un periodista pueden exponer nombres sin tener nada", expresó Yanina.

Lo cierto es que Viviana Canosa también se refirió a estos dichos y comentó: "Hablé con un montón de gente porque alguien está dando nombres y diciendo que no hay secreto de sumario, ensuciando a gente que tal vez no tenga nada que ver con la denuncia que fui a hacer. No ensucien a gente que está o no en la causa, porque yo ahora no puedo hablar, estoy bajo secreto de sumario. ¿Quién está mandando a operar a comunicadores?".