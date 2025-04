Viviana Canosa le respondió sin filtro a Mariana Fabbiani tras el descargo de la periodista

Mariana Fabbiani sorprendió a todos los televidentes al realizar un fuertísimo descargo contra Viviana Canosa en medio del escándalo por sus fuertes acusaciones contra diferentes figuras de los medios de comunicación. La conductora de América mostró un fuerte enojo.

"Ayer me amenazaron. Me amenazaron desde la pantalla de Canal 13 y por privado. Y no solamente a mí, a parte de mi equipo, a Martín Candalaft. Viviana Canosa hablá. ¡Basta de amenazas! Tanto yo como mi entorno estamos muy tranquilos", comenzó el furioso descargo de Mariana Fabbiani.

Luego, agregó: "Hay una reflexión mucho más profunda que amerita. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Viviana Canosa sabemos quién es. Todo el medio la conoce. Nació chancho y morirá chancho. Lo único que hiciste fue arruinarle la vida, en tu espantosa carrera, a todo el mundo, con una maldad y crueldad sin límites. Eso no me sorprende".

El furioso descargo de Viviana Canosa tras los dichos de Mariana Fabbiani:

Lo cierto es que Viviana Canosa apuntó contra la conductora y la acusó de "pedir su cabeza" a las autoridades de El Trece: "Mariana Fabbiani sos una cobarde con esa sonrisa... Hablás de este caso, pero nunca me nombras, pero parece que lo llama a Suar", expresó la periodista.

"Mariana de verdad lo llamás a Suar o a Codevilla para que me corten la cabeza", expresó en otra parte de su descargo. En el final dejó una fuerte frase contra la conductora: "Si nos conocemos Mariana... Te conozco mucho, no sé qué tanto me conocés vos a mí", finalizó Canosa.