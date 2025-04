Revelaron que un famoso mediático se separó de su pareja tras tres años de amor: "Venían de una crisis"

Esta última semana, se han conocidos dos separaciones: la de Juana Repetto y Sebastián Graviotto; y la de Julieta Díaz y Gervasio Troche. Y ahora, se suma una nueva ruptura.

El pasado miércoles en LAM, gran parte de la emisión estuvo dedicada al escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani. Pero, en un momento de la trasmisión, Ángel de Brito hizo un paréntesis para anunciar una separación.

Alex Caniggia y Melody Luz terminaron su relación.

Fiel al estilo del ciclo, Pepe Ochoa dio algunas pistas sobre el famoso que se separó de su pareja para que las "panelistas" adivinen de quién se trata. Pero fue al final del programa donde se revelaron los nombres de los protagonistas de esta ruptura: Alex Caniggia y Melody Luz.

El hijo de Claudio Caniggia y la bailarina terminaron su relación después de compartir tres años de amor. Fruto de aquella relación, nació Venezia, el 15 de julio de 2023, la única hija que tuvo la pareja.

Esto fue lo que contó Pepe Ochoa sobre Alex Caniggia y Melody Luz

Ochoa dio a conocer el motivo de la separación: "Venían en una crisis. Quieren cosas diferentes en su vida. Alex es muy polémico y toda esa parte que a Melody le empezó a molestar. Eso hizo que haya tensión en la pareja y tomaron la mejor solución que es separarse por la beba que tienen.

"Hablé con Melody y me lo confirmó. No me quería dar más detalles, pero como ya lo tenía le dije 'lo tengo confirmado'", concluyó el panelista.