¡Qué es eso! Wanda Nara vs el "amiguito" que se robó el protagonismo

Wanda Nara disfruta exponer su vida privada. Su redes sociales reflejan el fiel estilo de vida que lleva la famosa. Pero, ni Instagram, ni OnlyFans fueron testigos del gran descuido que tuvo la empresaria en uno de los tantos revuelos que atraviesa: un "amiguito" en puerta.

Es de público conocimiento que Nara atraviesa una serie de problemas y caos con su expareja, Mauro Icardi, y la tercera en discordia, la China Suárez. Los inconvenientes han sido tales, que la Justicia debió intervenir en el ex vínculo que no pueden controlar los impulsos y las exposiciones. Mediante tanto estrés, la empresaria sufrió un "pequeño" percance, ya que un supuesto herpes cobró protagonismo en las últimas horas.

Pero el percance de Wanda no fue notado al instante, sino que la observación la hizo una usuaria de X, e inmediatamente generó revuelo en sus seguidores.

El detalle que notó la usuaria y enseguida hizo saber. Créditos: Foto X / @AgusFarandulera

Los internautas no tardaron en responder la publicación y opinaron sobre el supuesto herpes de Nara. "Que tiene en el labio? Un herpes?", "Es un herpes lo del labio? Esa no es la de ig", "Peeeeeero....esa no es la carita que muestra en Instagram! Jaja", fueron algunos de los comentarios que definitivamente, destrozaron a la empresaria.

Para completar, Wanda subió el mismo día en sus redes, una foto que también fue duramente criticada por sus seguidores, pero esta vez, por el motivo contrario: demasiado Photoshop.

La foto criticada en cuestión. Créditos: Captura de Instagram / @wanda_nara

Luego de la publicación de la empresaria, los comentarios no pararon de llover: "Jajajajajajajaj amiga no podes, parece la cintura de mi nena de 3 años jajajaja menos real", "Ni Thalía se atrevió a tener esa cintura", "Órganos salieron del chat".