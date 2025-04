Mendoza tendrá uno de los últimos shows de Los Piojos: cuándo se despedirán de los escenarios

Varios meses atrás, Ciro Martínez sorprendió a todo Argentina al anunciar que la banda Los Piojos volvería a los escenarios a rememorar sus mejores éxitos. Sin embargo, el pasado martes una nueva noticia enmudeció a todo el club de fans: se despiden.

Qué pasó con Los Piojos

A través de la cuenta de Instagram de la banda, los integrantes aseguraron que no serán vistos en conjunto a partir del 24 de mayo: ¡El 24 de mayo cerramos este reencuentro Piojoso!. Por otro lado, dejaron en claro que no se despiden como antes para no verse juntos por varios años, sino que se trata de un pequeño tiempo de descanso.

Los Piojos se despiden en Buenos Aires. Foto: @lospiojosoficial

"Tampoco nos peleamos. Simplemente como dijimos desde un principio esta reunión era por un tiempo", escribieron en el extenso posteo intentando dar un poco de tranquilidad a aquellos fanáticos que sufrieron los 15 años que Los Piojos estuvieron separados y no pudieron verlos en un show.

Para terminar el posteo, agregaron: "Hasta que nos volvamos a juntar, nos despedimos el próximo 24/5 en el Parque de la Ciudad de Capital Federal". La publicación recibió una gran cantidad de mensajes y likes de parte de miles de fanáticos que la icónica banda tiene alrededor de todo el mundo.

Con este marco, los fans mendocinos no dejaron pasar la oportunidad para pensar que la próxima visita de Los Piojos será la última en la provincia. El pasado 7 de marzo fue el momento en donde se lanzaron a la venta las entradas para el show del 3 de mayo en el Teatro Frank Romero Day; como era de esperarse, en pocos minutos se agotaron todas y cada uno de los tickets ubicados en "Luz de Marfil", "Tan solo" y "Malbec".

Sin lugar a dudas, aunque el show final de la banda rockera no será en Mendoza, sí está claro que se trata de una oportunidad tan única como emocionante para despedirse momentaneamente de Ciro Martínez y compañía. El evento tendrá una gran mezcla de emociones y será vivido como una ceremonia muy particular de la música en la provincia.