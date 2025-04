La sarcástica parodia de Florencia de la V sobre el ataque de Viviana Canosa a Lizy Tagliani: "¡Trava muerta de..."!

Viviana Canosa inició una guerra, y en esta batalla pelea con muchos "enemigos". Varios fueron sus objetivos, el más resonante es Lizy Tagliani. Luego de que la periodista inculpara a la conductora del programa de los domingos, varias figuras públicas brindaron diversas opiniones, algunas a favor y otras, en contra.

Recientemente, en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Florencia de la V fue parte de un momento que se llevó todas las miradas. Con una fuerte y evidente postura, la conductora mostró su mirada con una recreación. En el fragmento que recorre las redes sociales se aprecia a Florencia imitando a Viviana Canosa, entre risas de panelistas y mucho sarcasmo.

"Te lo voy a contar con más detalle, porque ella venía diciendo que le faltaban cosas. Entonces la señora que trabajaba en la calle decía 'Ay niña Viviana, le están faltando cositas'", inició de la V, reparando a Canosa. "Entonces dijo, 'cómo puede ser, si a esta mansión solo entran mis amigos'.

"Entonces dijo, 'Ya se lo que voy a hacer. ¡Chicas, me voy a pegar un baño de espuma!'", y continuó, "Se sentó en su bañera con una lima, ¡NO!, con una bata. Entonces, sale del baño y dice: ¡Qué haces con mis cosas maldita mechera!, te vas de acá, dame mi cartera hermes. Trava muerta de hambre". Refiriéndose al relato de Viviana sobre la acusación contra Lizy Tagliani.

Famosos que se expresaron en contra de Viviana Canosa

Muchas figuras del espectáculo han pronunciado su postura frente al conflicto Canosa - Tagliani. Una de ellas fue la 'Negra Vernaci', quién hace unos días, expresó su apoyo a Tagliani y entre sus palabras, dijo lo siguiente: "Todos estamos hablando de Viviana Canosa, que hacía años que nos habíamos olvidado de ella. No comprendo de verdad, si no es por rating, ¿Por que lo dice ahora?, porque lo podría haber dicho antes.

Quien no podía faltar en la lista es Jey Mammon: "Más vale que me sorprendió, a Lizy la quiero mucho, y es de las muy pocas personas que, con lo difícil que fue en su momento y perteneciendo a un lugar muy particular, estuvo al lado mío".

"Me parece desagradable, no estoy de acuerdo. Como decía mi abuela: 'la ropa sucia se lava en casa'. Ya está chicos, no se habla más", expresó Georgina Barbarossa al respecto,

Y entre otros, Nicole Neumann, mostró su apoyo a la humorista: "Estoy acompañándola desde nuestra amistad de 16 años. Solo tengo cosas lindas para decir de ella siempre. Le mandé un mensajito. Está triste, como se la vio, pero son momentos" .