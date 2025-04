Escandaloso momento: Morena Rial se enfrentó con un cronista de LAM en medio de una entrevista

Morena Rial se encuentra nuevamente en el foco de la polémica luego de que salieron a la luz unos fuertes chats que la complicarían en cuanto a su situación judicial. Desde LAM quisieron ir a charlar con ella, pero pasó todo lo contrario y la joven influencer no los recibió de la mejor manera.

Ángel de Brito, para presentar el tema, comentó que "Morena Rial estaba en un lugar, la fuimos a buscar, la chorra se atrincheró en un kiosco". La relación entre la hija de Jorge y algunas de las panelistas que acompañan a De Brito en LAM no es la mejor y es por este motivo que quizás no quiso dar declaraciones.

En el video se puede observar como el periodista se acerca de manera tranquila preguntando sobre los famosos chats que salieron a la luz y la respuesta de Morena fue cortante y muy letal: "Te dije que lo apagues (al micrófono) no me molestes", le expresó la hija del conductor.

Morena Rial enfurecida con el cronista de LAM:

Acto seguido, el cronista le expresó que ellos se encontraban haciendo su trabajo y Morena volvió a mostrarse muy hostil: "No me importa, no me molestes", volvió a responderle con cierto tono de enojo por la situación. Ante la insistencia del periodista, Rial fue contundente: "No tengo ganas de hablar con vos, te agradezco".

Para tratar de evitar la nota, Morena ingresó a un negocio y al salir enfrentó nuevamente al periodista que la estaba esperando para charlar unos minutos: "No entendés que no quiero hablar, no me jodas... Anda a preguntar cosas al juzgado, no me rompas los hue... a mí".