Al borde del llanto: Florencia Peña se defendió de las acusaciones tras el escándalo que desató Viviana Canosa

En las últimas horas, Luis Ventura reveló supuestos nombres que estarían en la lista que Viviana Canosa presentó en la Justicia cuando fue a dar su testimonio a Comodoro Py. Si bien esto no está confirmado, los rumores que salieron a la luz es que Florencia Peña sería una de las personas que están presentes en ese documento.

Lo cierto es que Ángel de Brito invitó a LAM a la actriz para que pueda hacer su descargo de manera tranquila y no pudo contener la emoción: "Yo soy una persona controversial siempre, soy picante y me banco el juego", comenzó diciendo Florencia al borde del llanto.

"Yo soy honesta y se meten con cosas que no solo me dañan a mí... Yo tengo tres pibes y creo que hay un límite loco", también reveló que "de esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota, yo estoy en todos los portales con título como que estoy metida en una red de trata, es un delirio que me excede", comentó Flor.

Florencia Peña se defendió. Foto: captura de pantalla/ América.

Además, agregó: "No es solo el programa de Viviana Canosa, todos se están colgando de esto para ver quién saca tajada", subrayó Florencia Peña. La actriz sostuvo que por "rating están haciendo cualquier cosa", Peña sostuvo que "me encuentro en una situación en la que me vengo a defender de una red de trata.. Hay mucha gente que le gustaría verme hundida".

El duro descargo de Florencia Peña en LAM:

"No estoy acá porque creo que la gente lo va a creer, estoy acá porque creo que esto lo van a utilizar de una manera muy vil y yo no quiero porque ya me pasaron muchas de estas". En el final expresó que Damián Betular le consultó a ella por qué estarían en esa lista y ella le respondió: "No sé, por amigos de Lizy será que estamos".