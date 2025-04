Diego Leuco rompió el silencio tras la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani y fue contundente: "Estoy..."

Lizy Tagliani y Viviana Canosa son protagonistas de un fuertísimo escándalo luego de que la periodista la acusó fuertemente en su programa. Lo cierto es que la conductora decidió romper en "La Peña de Morfi" y posteriormente lo hizo en su programa radial donde dejó clara su postura.

“Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad, jamás. Jamás en mi vida ocurrió eso y no voy a parar hasta que se sepa la verdad, tengo la frente bien alta, estoy más segura que nunca, van a tener que demostrar, todos los delitos de los que se me acusan uno por uno y voy a llegar hasta donde tenga que llegar”, dijo Lizy Tagliani.

Diego Leuco, compañero de Lizy en el clásico programa de los domingos en Telefe, decidió romper el silencio y habló con LAM. El cronista le preguntó sobre la situación y él sostuvo que "estoy normal, tranquilo y esperando que se resuelva todo", comenzó expresando Diego.

Diego Leuco fue muy sincero al opinar sobre el escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani. Foto: captura de pantalla/ América.

Los rumores sobre la salida de Lizy Tagliani fueron creciendo y ante esto, Leuco, subrayó que a él no le llegó la información de que el próximo domingo sería el último programa de la conductora y luego haría un retiro voluntario. Respecto al descargo que realizó en Telefe, él comentó que fue Lizy quien expresó la idea y la llevó a cabo en los primeros minutos del vivo.

Diego Leuco rompió el silencio tras la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani:

El periodista y conductor no quiso emitir una opinión, ya que sería "temerario" de su parte y confesó que él a su compañera la vio "normal e interesada en decir su verdad". También dejó en claro respecto a una posible salida lo estarán hablando Lizy y las autoridades de Telefe.