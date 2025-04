Una querida conductora dio a conocer que espera su segundo hijo: "Somos cuatro"

En las últimas horas, un emotivo video familiar llenó de emociones y dulces sentimientos a todas las redes sociales. Se trató de una noticia compartida por la China Ansa, quien reveló que se encuentra en su segundo embarazo y así conformaría una familia de cuatro.

El posteo de la China Ansa anunciando su embarazo

"En el hotel de Olga, en Mar del Plata, quedé embarazada y hoy tengo un bebé", contó la famosa modelo en la mesa de Olga junto a Damián Betular, Eial Moldavsky y Homero Pettinato. De esta manera, aseguró que se trató de una ocasión que ocurrió "después de ese fin de semana alocado".

India, hija de la modelo. Foto: @chinitaansa

Más allá de su anuncio oficial frente a sus queridos compañeros del canal de streaming, la China Ansa hizo un posteo muy particular en sus redes sociales. Así, emocionó hasta las lágrimas a amigos, familiares, conocidos y a todos sus seguidores: "Una vez más, la vida encontró lo mejor para nosotros".

Junto a su pareja, Diego Mendoza, la modelo ya tiene una hija llamada India quien fue la gran protagonista del anuncio digital del embarazo. En las imágenes se puede ver a la niña indicando que en la panza de su mamá hay otro bebé: "Lo logramos y hoy, con mucha emoción, queremos contarles que ahora somos 4. Nuestro sueño hecho realidad. Nos amo x4".

En paralelo a sus últimas novedades a nivel personal, sus compañeros de Olga aprovecharon la charla con la China para consultarle sobre el presente laboral ya que parece estar dedicándose de lleno al streaming. “Chicos, no me fui a ningún lado. Cero. No me fui de Telefe ni del noticiero. No renuncié tampoco a Escape Perfecto...”, aseguró frente a todos.