Lizy Tagliani rompió el silencio tras las graves acusaciones que hizo Viviana Canosa: "No soy una pedófila"

Luego de que Lizy Tagliani se defendiera el pasado domingo en La Peña de Morfi de los contundentes dichos de Viviana Canosa, la periodista en Viviana en Vivo prendió el ventilador y reveló que denunciará judicialmente a la conductora del ciclo de Telefe por presunta implicación en una red de trata junto a otras celebridades.

Según contó Canosa, la actriz participaba de fiestas privadas, junto a otros famosos, en las que había presencia de menores.

Viviana Canosa acusó a la conductora de "La Peña de Morfi" de haber sido parte de fiestas privadas que involucraban a menores de edad.

Fue entonces que este martes en Arriba bebé, programa que conduce Tagliani por Pop Radio, la presentadora rompió el silencio sobre las fuertes acusaciones de Viviana y, nuevamente, negó todo lo dicho por la comunicadora.

"Bienvenidos a todos los que se suman a las ocho de la mañana. Estamos acá. Si quieren, pueden ir al Instagram @pop101.5 que ahí arranqué la mañana obviamente hablando acerca de todas las mentiras que se están diciendo de mí", comenzó diciendo Lizy en el ciclo radial.

La actriz negó las acusaciones de la periodista este martes en su programa de radio. Créditos: captura de pantalla Youtube Pop Radio 101.5.

"Les voy a decir que no me dejen sola, que estén tranquilos todos los que me conocen y confían. Yo no robé, nunca estuve con una persona menor de edad, jamás, y todos los delitos gravísimos de los que se me acusa lo van a tener que demostrar", aseguró la presentadora.

"Yo no soy eso. No soy una delincuente, no soy una pedófila, lo voy a afirmar. No voy a seguir más callándome, pero se van a tener que retractar y voy a ir hasta donde tenga que llegar para que salga la verdad a la luz. No se puede ensuciar a una persona así porque sí. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Y si la Justicia Argentina no es la solución, seguiré hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos", expresó firmemente Tagliani.