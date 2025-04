El abogado de Lizy Tagliani rompió el silencio y dejó un claro mensaje tras la denuncia de Viviana Canosa

Lizy Tagliani se encuentra en medio de un fuerte escándalo tras las acusaciones que realizó Viviana Canosa. Lo cierto es que la conductora de Telefe realizó un fuerte descargo en su programa de radio donde se la puede notar molesta y enojada por este mal momento que está pasando.

"Yo no soy eso. No soy una delincuente, no soy una pedófila, lo voy a afirmar. No voy a seguir más callándome, pero se van a tener que retractar y voy a ir hasta donde tenga que llegar para que salga la verdad a la luz. No se puede ensuciar a una persona así porque sí. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Y si la Justicia Argentina no es la solución, seguiré hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos", expresó la actriz.

Marina Calabró, dialogó con Lino Gauto Cardozo, abogado de Lizy, luego del furioso descargo: "Empieza a hablar de Lizy y termina en una cosa más genérica y el nombre de Lizy quedó embarrado desde un principio", comenzó diciendo el abogado y sostuvo que "Lizy es una persona que está afuera de ese contexto delictivo que ella (Viviana) describe".

La palabra del abogado de Lizy Tagliani tras las acusaciones de Viviana Canosa:

Además, agregó: "Es un discurso agraviante contra Lizy que no sé por qué lo hace... No puede decir nada respecto de Lizy vinculado a abusos con menores", expresó Gauto Cardozo en la entrevista que realizó junto a Marina Calabró y Guido Záffora en "El Observador".

Lizy Tagliani tal y como lo expresó el fin de semana en "La Peña de Morfi", se encuentra triste por esta situación y sobre todo por su hijo y toda su familia. De parte de Telefe confirmaron que la seguirán respaldando siempre y cuando no aparezcan denuncias contra la conductora.