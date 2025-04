Costa le contestó a Viviana Canosa tras la fuerte acusación que hizo la conductora

Viviana Canosa encendió el ventilador y comenzó a dar mucha información sobre Lizy Tagliani pero también sobre Costa, panelista del programa de Verónica Lozano en Telefe. El mundo de la televisión argentina, sin dudas, quedó revolucionado tras las palabras de la periodista de El Trece.

"Me cuentan que en un importante boliche gay, una de las amigas que también es famosa, contaría en un video, que grabó en ese boliche, que estando drogada, abusó a un colectivo de un menor y lo llevó a la casa de otra trans", declaró contundente Canosa sobre Costa.

Luego, Viviana Canosa fue contundente y letal con una frase que generó polémica: "Te voy a mandar un paquetito de pebetes, que dicen que te gustan". Luego, Viviana declaró contundente que la actriz trans habría acosado a un actor de teatro y por eso, la destituyeron de la obra de teatro 'Legalmente Rubia'.

La palabra de Costa tras el fuerte descargo de Viviana Canosa:

Lo cierto es que Costa rompió el silencio en LAM a la salida del canal y la reacción sorprendió a muchos usuarios en las redes sociales que la criticaron por reírse de un tema serio como fue la acusación que lanzó Viviana Canosa en medio del escándalo con Lizy.

"Es una acusación aberrante", comenzó diciendo la panelista de Telefe. También expresó: "No puedo decir nada porque no vi nada". El cronista de LAM le comentó un rumor que le llegó sobre que estaba mal en medio del programa y ella entre risas no podía creer lo que estaba escuchando.