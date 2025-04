Tras el reclamo de Mirtha Legrand, Juana Viale no se quedó callada y se defendió en su programa: "La abuela nunca..."

En los últimos días, Mirtha Legrand fue distinguida como Personalidad Emérita de la Cultura y lo que llamó la atención fue sin lugar a dudas el faltazo de miembros de su familia. Esto quedo en evidencia cuando la propia conductora decidió hacer un descargo en medio de esta situación.

"Me hubiera gustado que mi familia estuviera aquí esta noche. ¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad! Ustedes son mi familia”, expresó Mirtha Legrand. Esto claramente desató un fuerte escándalo y de a poco se fueron conociendo voces de los miembros del círculo familiar de la diva.

La primera en romper el silencio fue Marcela Tinayre quien contó: "Nadie sabía que era un homenaje, pensamos que era una obra de teatro. A mí no me invitaron y hemos ido a mil homenajes", expresó la hija de la conductora. Además, agregó. "Nadie le dio mucha importancia, salvo ustedes".

Juana Viale rompió el silencio en El Trece y reveló por qué no fueron al homenaje:

Juana Viale decidió hablar en su programa que salió al aire el domingo 13 de abril, ya que en la mesa se encontraba Natalia Lobo, quien forma parte de "Mirtha, el mito" obra que dirige José María Muscari: "Hace dos semanas le entregaron también un premio y la abuela nunca supo que se le entregaba un premio. Nunca nos avisó, a nadie", se defendió Juana.

Luego, contó cómo fue la charla con Mirtha: "Estoy indignada’, me dijo. Y esa indignación es por el teléfono. ‘No me acompañan’. Yo le dije ‘abuela, yo tengo tres pibes, tengo que estar para acá, para allá y no puedo’. Después vamos a las 700 otras cosas, pero no se puede ir a todo".