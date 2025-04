¡Le sacó la careta! Revelaron un fuerte dato sobre Lizy Tagliani en medio del escándalo con Viviana Canosa: "Te usa hasta que..."

El pasado viernes 11 de abril, Viviana Canosa lanzó en Viviana en Vivo una contundente declaración sobre su relación con Lizy Tagliani. La periodista acusó a la conductora de La Peña de Morfi de haberle robado dinero, e incluso alimentos de su hogar, y el favor que le hizo a la Tagliani cuando su madre falleció.

"Y no voy a contar ni del alcohol, ni de otras cositas, ni de menores, ni de nada, que cuando me enteré dije se terminó todo acá. Y como soy buena esa parte no la voy a contar. Pero no me jodan eh, no me jodan por que se han metido con cosas muy delicadas", expresó contundente Viviana.

La conductora se expresó en las redes y en "La Peña de Morfi" tras las acusaciones de Viviana Canosa.

Por su lado, Lizy se encargó de limpiar su nombre con un video en las redes sociales y también en La Peña de Morfi. Pero Canosa fue por más y en el posteo que hizo Telefe donde aparece Lizy defendiéndose de las acusaciones de Viviana, la conductora de Viviana en vivo comentó muy picante "¡Mañana ampliaremos! Abrazo".

En medio de este escándalo, este lunes Lucas Bertero reveló en Mujeres Argentinas un fuerte dato sobre Tagliani. El periodista comenzó hablando sobre el complicado embarazo que tuvo Viviana Canosa en 2013.

Esto fue lo que contó Lucas Bertero en Mujeres Argentinas sobre Lizy Tagliani

"Ella vivió un embarazo feo, duro y triste fuera de la tele, con un esguince en el pie. Y Lizy, aún así, recorría los canales con una historia de una cucharita falsa, inventada, como muchísimas cosas de las historias que ella cuenta", dijo el periodista muy filoso.

Momentos después, Bertero reveló cómo era su amistad con Lizy Tagliani y la mandó al frente. "Yo tuve una relación de años con Lizy de amistad en la cual involucré hasta a mi hijo en esa relación compartiendo un montón de momentos. Y de buenas a primeras, desaparecí y fui usado has que serví. Lizy tiene eso: te usa hasta que vos le servís. Cuando no le servís más, desaparece", contó Lucas.