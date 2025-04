Sebastián Graviotto, expareja de Juana Repetto, rompió el silencio tras la separación y fue contundente

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se encontraban viviendo una historia de amor muy linda. Sin embargo, todo tiene su final y la hija de Reina Reech confirmó finalmente que tras dos años de casados y con hijos en común, decidieron tomar caminos diferentes y separarse.

Pepe Ochoa en LAM contó que la artista y el entrenador de esquí decidieron ponerle punto final a su relación tras unas vacaciones familiares que se tomaron en marzo, y explicó que "la recontra lucharon" para tratar de seguir juntos. En los últimos minutos del programa, el conductor comentó que le llegaron mensaje de Repetto acerca de esta noticia. "Me escribió Juanita Repetto (...) y me confirma la información que dio Pepe", dijo al aire el periodista de espectáculos.

Asimismo, De Brito contó que Juana Repetto le reveló cuándo fue el momento en el que le avisaron a sus hijos de la separación: "Me dice que el sábado se lo contaron a los chicos, que sus padres estaban separados. Se lo confirmaron y él se fue de la casa, o sea, ya no viven en la misma casa. Así que mañana vamos a estar hablando con Juanita y seguramente nos contará todo esto".

Sebastián Graviotto habló tras la separación con Juana Repetto:

Lo cierto es que Sebastián decidió romper el silencio a través de sus redes sociales: "Juani es una gran mujer que admiro un montón. Esto fue una decisión en conjunto tomada entre los dos donde ella tomó la iniciativa, no venimos de un buen año". También subrayó que él quería seguir intentando salvar la relación.

Sebastián Graviotto fue contundente con sus palabras tras la separación:

"Yo quería seguir intentándolo y no renunciar al trabajo que hay que hacer para seguir con la familia, con los proyectos que es el objetivo principal", expresó. Segundos después de esta frase contó que Juana no quería: "Ella considera que no, que ya está y está bien, le agradezco porque tuvo el valor y el amor de comunicarlo porque no es fácil", cerró.