Pura emoción: las lágrimas de Dionisio, hijo de Flavio Mendoza, tras el saludo de Lionel Messi por su cumpleaños

Dionisio cumplió 7 años y por supuesto que Flavio Mendoza realizó un increíble festejo para que tanto su hijo como sus amigos disfruten de este lindo cumpleaños. Si bien el pequeño estaba emocionado por la fiesta, la sorpresa que le prepararon le hizo soltar lágrimas.

Es que Dionisio tiene como ídolo a Lionel Messi y Flavio lo sorprendió con un video donde el exjugador de Barcelona y actual delantero del Inter Miami lo saluda por su cumpleaños. En los primeros segundos del video se puede ver una cuenta regresiva y posteriormente aparece Leo.

"Hola Dionisio, feliz cumple", se lo escucha decir a Leo Messi en el inicio. Inmediatamente, el hijo de Flavio Mendoza se lleva su mano a la boca sin poder asimilar y creer que el futbolista era quien le dio el mejor regalo que podía tener en este día tan especial para él y su familia.

La emoción de Dionisio. Foto: @chismesdeker.

"Quería mandarte un saludo muy grande, desearte que lo pases lindo, que disfrutes mucho de tu día y desearte todo lo mejor. Cuidate mucho y pasala bien", expresó Lionel en el final del video. Ante esto, Dionisio no pudo aguantar el llanto y las lágrimas cayeron por su rostro.

El saludo de Lionel Messi por el cumpleaños del hijo de Flavio Mendoza:

Flavio, luego de ver esto, fue y abrazó al pequeño que no podía creer la sorpresa que su papá le realizó. Pero no solo recibió el abrazo de Flavio, sus amiguitos fueron los primeros en consolar de alguna manera a Dionisio, que no podía parar de llorar tras el video que le envió su ídolo.