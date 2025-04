La foto que subió Wanda Nara con un error que la expone: "Se equivocó"

La empresaria quedó expuesta una vez más. Y es de público conocimiento que Wanda Nara disfruta mostrar su cotidianidad con los internautas que la siguen. Pero cualquier desliz cometido puede ser ocasión para que la modelo quede en la mira. En esta ocasión, Nara posteó una foto en Instagram, pero se equivocó de cuenta.

El rumor de que Wanda Nara maneja otros perfiles en las diversas redes sociales, cobra fuerza. La ex pareja de Mauro Icardi subió una imagen de ella misma, pero no la publicó en la cuenta que todos conocen, sino que lo hizo en otro perfil totalmente desapercibido. Fue El Ejército de LAM (América TV) mediante X (ex Twitter), quien advirtió el error de la 'Bad Bitch' y mostró una captura de pantalla en donde se aprecia el usuario '@julia1988__you'.

“Alguien se equivocó”, es la descripción que optó usar la cuenta del programa emitido por América TV. Créditos: Captura X / @elejercitodelam

Acto seguido, Nara posteó la misma foto en su perfil principal de Instagram, en donde se puede apreciar la misma foto, con el detalle que L-Gante acompaña a la empresaria.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, y algunos internautas remarcaron no solo que la cuenta es de Wanda, sino que además, era un usuario que la empresaria usaba antiguamente para distorsionar a la ex de L-Gante, Tamara Báez.

La acotación de un usuario al respecto. Créditos: Captura de pantalla X / @SandruliD

"Cortá esa relación enferma que tenés con esa ex de la infancia que te arruina tu presente. Con WANDA eras mejor en TODO, ella te hubiera llevado a ser el número uno porque te quiere de verdad, no como la cacas", expresa el comentario, supuestamente hecho por Wanda Nara desde su otra cuenta.

Mientras tanto, la mediática cantante no expresó palabras ante la equivocación, tampoco de los comentarios que de ella se dicen.

El último posteo de Wanda Nara en su cuenta oficial

Elián Valenzuela en la cama de Wanda Nara. Créditos: Captura de pantalla Instagram / @wanda_nara

La empresaria posteó en sus redes el encuentro con su actual pareja L-Gante, disipando nuevamente los rumores de separación. Se lo observa al cantante de RKT en la cama de la mujer. Y luego, Nara compartió una foto con su hija más chica.