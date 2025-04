El profundo posteo de Marianela Mirra hacia José Alperovich: "Es un sufrimiento no poder..."

Marianela Mirra, nuevamente en el ojo de la tormenta. Hace unas semanas, la ganadora de Gran Hermano 2007 fue noticia debido a su relación con el ex Gobernador de Tucumán, José Alperovich, vínculo que luego reconoció, posee larga duración.

El político está de cumpleaños y se encuentra preso en el penal de Ezeiza, luego de ser condenado a 16 años por el abuso hacia su sobrina. En dicho contexto, Mirra le dedicó en sus redes sociales una foto por sus 70 años, acompañado de unas emotivas palabras.

La dedicatoria de Marianela Mirra hacia su pareja. Créditos: Captura de Instagram / @marianela_mirra

“Feliz cumple rey! Vamos a salir adelante juntos de esta! Es un sufrimiento no poder tenerte conmigo, como el día que me arrebataron mis sueños y el amor tan grande que construimos cada día!”, se puede leer en verde, las palabras de Marianela para su pareja. La imagen fue acompañada por la canción 'Ese maldito momento' de No Te Va Gustar.

¿De qué vive Marianela Mirra?

Luego de su participación en Gran Hermano, la mujer se recibió de abogada y llegó a ejercer como letrada. Cono el tiempo consiguió un cargo administrativo en un banco privado de Tucumán. Pero, esa etapa duró poco y en 2011 renunció en medio de una situación conflictiva que no se sabe con preciso detalle, pero que terminó por marcar su salida definitiva del mundo corporativo.

Desde 2014, su nombre comenzó a sonar con fuerza por una supuesta relación con José Alperovich. Si bien al principio todo eran rumores, el vínculo se terminó de confirmar más de diez años después, cuando Rial expuso la primicia.