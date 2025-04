El conocido periodista que apuntó contra Lizy Tagliani tras la denuncia de Viviana Canosa

En los últimos días, se armó un gran escándalo por la denuncia que realizó Viviana Canosa en su programa y que tenía que ver con Lizy Tagliani. Es que, según la periodista, la conductora le habría robado dinero y esto hizo que rápidamente Lizy realice un descargo en el cual se la notó visiblemente nerviosa.

"Yo tenía un vestidor muy hermoso con cosas divinas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me desaparecía. Un montón de cosas que me iban desapareciendo"; expresó Viviana Canosa. Además, contó la estrategia que llevó a cabo para dar con quien le robaba.

"Muchas veces dejaba abierta la puerta de mi habitación con la cartera abierta, hasta que un día abrí la ducha me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironéandomela. (...) Era un sobre con dólares", confesó la conductora.

Lo cierto es que Lucas Bertero, conocido periodista y panelista del ambiente del espectáculo, se sumó al barco de Viviana y destruyó a Lizy Tagliani: "Lizy es una mina que te va por la espalda", expresó Bertero en diálogo con LAM sobre las polémicas actitudes que ha tenido con colegas.

Lucas Bertero destruyó a Lizy Tagliani en medio de la polémica con Viviana Canosa:

Además, agregó: "Yo la llevaba a Lizy a todos los shows gratis, no me pagaba un peaje", sostuvo. También reveló que él la consideraba una amiga, algo que claramente hoy no pasa y subrayó además que "cuando pegó un poquito de estrellato nunca más me saludó y no me contestó un mensaje... No es una persona como ella se muestra".