Yanina Latorre destrozó a Roberto Castillo en medio de la polémica por los violentos videos en los que el abogado maltrató a su expareja

Esta semana, Yanina Latorre criticó ferozmente a Roberto Castillo por haber solicitado una medida cautelar que impide a los medios hablar sobre los polémicos videos en los que el letrado reaccionó de manera violenta hacia su expareja, Daniela Vera Fontana. La panelista no vaciló en confrontar al actual novio de Cinthia Fernández a través de sus habituales y provocativas historias en Instagram.

“Castillo metió una cautelar para que no se hable de él, bien de cagón. Pero existen las historias de IG. Amoooooooooor!", expresó Yanina Latorre. Respondiendo de manera contundente usando su cuenta de la misma red social, Roberto Castillo expuso: "Yo no soy ningún cag**, estoy a la espera de que la Justicia me dé el derecho a contar la verdad sin que esto afecte la integridad de mis hijas. Pedí una o máximo dos entrevistas, ojalá estés dispuesta a entrevistarme mano a mano y decirme todo lo que quieras, pero también darme el tiempo para contar mi historia".

Los picantes mensajes de Yanina dirigidos al abogado.

foto: Instagram @yanilatorre

Entonces Yanina no se quedó atrás, ni por un segundo dudó en responderle al letrado, actual pareja de Cinthia Fernández. "Sos cag**. Un tipo que maneja alcoholizado e insulta a la mujer como lo hiciste vos. Violento y cag**", arrancó el iracundo mensaje de la panelista de LAM (América TV)

"Un tipo que pone cautelares cuando la ex lo denuncia por violencia con pruebas es cag**. Un tipo que permite que la novia se meta en su vínculo con la madre de sus hijas, y que deje a la novia putearla en historias de Instagram, es cag**", continuó los tajantes descargos que Latorre le dedicó a Castillo.

Latorre lo desafió a una entrevista para confrontarlo sobre lo sucedido con la exmujer.

foto: Instagram @yanilatorre

Yanina recogió el guante y aceptó entrevistar al abogado. "Yo te entrevisto cuando quieras Castillo. Me vas a decir que tu ex es loca, tóxica, celosa, que la odia a Cinthia, que la trato de gato.... etc, etc, etc. Tengo los audios que filtraste.... pero ¿sabes qué? Igual seguís siendo violento y de eso no se vuelve", exclamó.

Para rematarla, Yanina se sinceró: "Y para mí, los violentos son cag***. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Seguramente la ex de Castillo los cometió, pero la violencia no".