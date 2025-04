Viviana Canosa redobla su ataque a Lizy Tagliani con una punzante advertencia

La conductora Viviana Canosa arremetió fuertemente contra Lizy Tagliani, en medio de un conflicto que inició con una supuesta cucharita de plata que la humorista le habría robado en el pasado y llevó a que la periodista recientemente acusara duramente a la conductora de Telefe por robos frecuentes en su casa y hasta la involucró con menores de edad, entre otras cosas.

En este sentido, Canosa reveló: “No tenía ninguna intención de contar ni decir nada. Hay cosas que me pegan, se me removieron un montón de cosas y tuve ganas de decirlo. La gente me conoce hace 34 años, la verdad es que se dicen tantas cosas de uno y uno no puede defenderse”, expresó la periodista en una informal conversación por teléfono con el conductor de LAM (América TV) este viernes.

Aunque hay versiones encontradas respecto a lo acontecido con Lizy Tagliani, la periodista sostuvo que su relato es la verídico: “Sentí que era la verdad, no una verdad lo que dije. No tengo ningún problema en ir a declarar nada, si me quiere querellar voy, ya hablé con mi abogado. ‘El que nada debe, nada teme’ y no temo nada”.

Viviana Canosa está dispuesta a enfrentar ante la Justicia a Lizy Tagliani

Viviana Canosa continuó haciendo referencia a las actitudes relativamente recientes que Tagliani tuvo con ella.“No entiendo como después de todo lo que me hizo, me mandaba mensajes diciendo que soy re profesional y le encanta lo que hago o me felicitaba por Martina (su hija de 12 años)”, sentenció la conductora de El Trece.

Para concluir, la comunicadora se mostró enojada y lapidaria, sobre la posibilidad de enfrentar a Lizy expuso: “El día en que la apuré, arrugó. La quiero frente a frente, a ver qué pasa, no tengo ningún problema. Me hinchó las pelotas en serio. Siento que son 34 años laburando y si bien, por su puesto que me mandé c*gadas como todo el mundo, pero otra cosa es querer hacer daño al pedo, yo no tenía nada personal con ella y solamente la ayudé”.

La peor de las acusaciones que esgrimió Viviana involucró a Lizy en un delicado asunto. “Y no voy a contar ni del alcohol, ni de otras cositas, ni de menores, ni de nada, que cuando me enteré dije se terminó todo acá. Y como soy buena esa parte no la voy a contar. Pero no me jodan eh, no me jodan por que se han metido con cosas muy delicadas”, sentenció la periodista de manera contundente.