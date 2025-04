Todas las parejas de Wanda Nara y sus respectivos escándalos: cuántos son

Wanda Nara es una mujer que vive la vida sin que nada le importe. Desde muy chica inició en la farándula argentina, puntualmente en el año 2005, donde debutó como actriz de teatro sin previa formación. A lo largo de su vida mediática ha protagonizado diversos escándalos que hasta el día de hoy la rodean.

Que si no es Diego Maradona y un calzoncillo, es un video sexual totalmente viralizado, y si no es Maxi López es su mejor amigo, Mauro Icardi. Y por supuesto, no son los únicos hombres que pasaron por su vida, el historial es mucho, pero mucho más extenso. Del primero hasta el último, estas son las parejas de Wanda Nara.

Daniel Stropparo y un video para el olvido

Recién escalaba Wanda el mundo del espectáculo, cuando se cruzó a Daniel Stropparo. Él, de 43 años en ese entonces, y Wanda con tal solo 18 años, fue novia de aquel hombre dueño de una concesionaria y el encargado de difundir un video íntimo de la empresaria, episodio que da vueltas en Internet hasta el día de hoy, pero, curiosamente, impulsó la carrera mediática de Nara. Al poco tiempo del terrible suceso, el padre de la modelo expresó que su hija había conocido a Stropparo en trámites para comprar un auto.

Wanda Nara y sus inicios en la farándula. Créditos: Foto / Archivo MDZ

Rodrigo Cacciamani y el robo del siglo

"Me pasó que me propusieron casamiento cuatro o cinco veces en mi vida y como no sé decir que no, a todas les dije que sí, pero después entre preparativos y todo, suspendía y me volaba”. expresó Wanda en octubre de 2022 mediante una entrevista en Luzu TV. Cuando fue consultada por el susodicho, declaró ser Rodrigo Cacciamani. Según la mediática, la relación ocurrió hace 18 años desde el momento en que brindó la entrevista, algo que Cacciamani afirmó a través de sus redes.

Pero, ¿Qué hizo Rodrigo Cacciamani para estar preso?, En mayo del 2008 fue detenido en Bariloche, tenía 27 años y tuvo que responder a los policías por la posesión de drogas, documentos falsos y billetes, incluso llegó a ser sospechoso de el homicidio de un policía bonaerense. También, fue vinculado a “el robo del siglo” sucedido en el banco Río de Acassuso.

Actualmente, el hombre de 44 años se encuentra en lo que se conoce como régimen abierto, por su buena conducta y se dedica a la educación dentro del penal.

Rodrigo Cacciamani está preso hace 18 años. Créditos: Foto / Archivo MDZ

Álvaro Navia "Waldo", el "touch and go" que la destrozó

Ocurrió en verano de 2007, Wanda tenía 21 años y rápidamente quedó flechada por el humorista uruguayo. Una relación muy fugaz que terminaría a causa de otra mujer, Vanina Escudero, con quien tendría dos hijos.

En aquel entonces, la empresaria fue protagonista de una gran escena de celos: “El humorista tenía una quinta en Constitución alquilada. Ya habían dejado de estar juntos. Ella tenía un New Beatle y por celos lo dejó a propósito en una cochera de la casa quinta para que cuando llevara la nueva pareja, viera que ella estaba ahí adentro”, fueron las palabras del productor Gustavo Benzaquén, quién dio detalles hace un largo tiempo. Álvaro Navia y Vanina Escudero. Créditos: Foto / Archivo MDZ

Cristian "el ogro” Fabbiani, la conexión hacia el fútbol

El pase que llevaría a Wanda al mundo de los futbolistas. Cristian Fabbiani, exjugador de River Plate, quien también fue pareja de Amalia Granata y de Victoria Vanucci, confesó con Ángel de Brito en 2013 la relación de auqel momento: "Digamos que sí, salimos. Pero hacé de cuenta que no pasó nada, ella ahora es mamá, tiene hijos", en ese momento de la historia, Nara se separaba de Maxi López. El "Ogro" Fabbiani expuso la relación con Wanda Nara. Créditos: Foto / Archivo MDZ

Máxi López y el supuesto "hasta que la muerte los separe"

En 2008, Wanda contrajo matrimonio con Maximiliano Gastón López, quien en ese momento era jugador de River Plate. Tuvieron tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto. En 2013 se separaron tras infidelidades. Hace un tiempo, Nara hizo ciertas declaraciones que dejaron al público un tanto desconcertado: “En Argentina, me traicionó con Mariana, nuestra ama de llaves. En casa, lo hicieron mientras yo estaba durmiendo en otra habitación con los niños. Ella lo demandó por acoso sexual”.

En los últimos meses del 2025, López y Nara se han mostrado más cercanos, pese a que hace años, luego de su separación, Wanda se volviera a casar, y esta vez, con el mejor amigo de su ex: Mauro Icardi. Wanda Nara y Maxi López en sus comienzos. Créditos: Foto / Archivo MDZ

Mauro Icardi, la relación más larga

Para 2011, Mauro Icardi y Maxi López coincidieron en la Sampdoria, donde forjaron una gran amistad. Tal así que hasta compartieron mujer. Wanda confirmó el romance con el amigo de su esposo una vez que obtuvo el divorcio de López, aunque se dijo que la relación entre ambos comenzó cuando la empresaria seguía casada.

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron en mayo de 2014 y tuvieron dos hijas, Francesca e Isabella. Hoy, se encuentran rodeados de escándalos y un divorcio legal en puerta, la China Suárez como tercera en discordia y L-Gante ganándose un puesto en el prontuario "las parejas de Wanda Nara". Nara e Icardi estuvieron juntos durante 10 años. Créditos: Foto / Archivo MDZ

L-Gante