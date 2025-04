J Balvin se sinceró y fue tajante al hablar de Bad Bunny: "No hablamos"

En las últimas semanas, J Balvin comenzó una nueva gira por todo el mundo a la cual llamó "Back to the rayo tour". Con estos nuevos shows, el colombiano volvió a estar en los portales de noticias por lo que fue entrevistado en una ocasión particular y habló también de su particular relación con Bad Bunny.

Qué pasó entre J Balvin y Bad Bunny

Dentro del mundo del reggaeton, hay múltiples referentes que son reconocidos en el mundo entero y entre ellos se destaca José Alvarado. El intérprete de "Morado" trabajó en conjunto con Benito Martinez en un álbum que fue totalmente exitoso, se trató de "Oasis" donde se encuentran canciones como: Mojaita, La canción, Yo le llego, Qué pretendes.

Más allá de la gran fama que consiguió el disco en conjunto, J Balvin y Bad Bunny no volvieron a mostrarse juntos y generaron dudas entre los fanáticos de ambas personalidades. Partiendo de esto, en una reciente entrevista, José habló al respecto y fue muy claro con sus palabras: "Hubo un momento muy bonito en el que creamos ese equipo de Oasis, brutal, un álbum muy chimba, histórico, donde nunca se había escuchado a un colombiano con un puertorriqueño".

Foto: Getty Images

Por oto lado, admitió que no han tenido la oportunidad de cruzarse nuevamente ni hablar entre ellos, pero dejó en claro que no hay problema alguno entre ellos: "Yo celebro el éxito de Benito. No hablamos pero yo creo que seguramente cuando nos veamos, la vibra va a estar cabrona. No hay motivos tampoco".

Foto: Captura de video.

Aunque J Balvin aclaró toda la situación al respecto, las dudas sobre su amistad siguen estando desde el día en que Bad Bunny estrenó la canción "Thunder y lighting" donde lo mencionó en una frase polémica: "Mientras ustedes son amigos de to' el mundo como Balvin".