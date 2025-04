Una famosa actriz se separó de su pareja tras dos años casados: "La recontra lucharon"

El pasado miércoles en LAM, Ángel de Brito reveló que una famosa actriz y su pareja se separaron tras dos años casados, siete años juntos y dos hijos en común. Estamos hablando de Juana Repetto y Sebastián Graviotto.

Pepe Ochoa contó que la artista y el entrenador de esquí decidieron ponerle punto final a su relación tras unas vacaciones familiares que se tomaron en marzo, y explicó que "la recontra lucharon" para tratar de seguir juntos.

Sebastián Graviotto y Juana Repetto terminaron su relación.

En los últimos minutos del programa, el conductor comentó que le llegaron mensaje de Repetto acerca de esta noticia. "Me escribió Juanita Repetto (...) y me confirma la información que dio Pepe", dijo al aire el periodista de espectáculos.

Acto seguido, leyó los mensajes de la actriz: "Me dice: 'Ángel, ¿cómo andás? ¿Quién les pasó la info?'. Tiene una teoría de quién nos pasó la info, que no importa".

Esto fue lo que contaron en LAM sobre Juana Repetto y Sebastián Graviotto

"Me dice: 'Yo no lo vi, me contaron, pero lo único que me falta, después de que me traten de cornuda por seis años es que ahora me traten de abandonada, ja, ja, ja'", continuó Ángel.

"Se ríe, pero, hablando en serio, después me dice 'Mejor, igual. Una cosa menos. Me daba paja encarar el tema, pero no me traten de abandonada y deprimida, que estoy lo más bien'. Se ve que se lo contaron, no lo estaba viendo", explicó el conductor.

Asimismo, De Brito contó que Juana Repetto le reveló cuándo fue el momento en el que le avisaron a sus hijos de la separación: "Me dice que el sábado se lo contaron a los chicos, que sus padres estaban separados. Se lo confirmaron y él se fue de la casa, o sea, ya no viven en la misma casa. Así que mañana vamos a estar hablando con Juanita y seguramente nos contará todo esto".