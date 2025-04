Mónica, la expareja de "Teto" Medina, contó el calvario que sufrió cuando estaba con él: "Me destruyó"

En los últimos días, dieron a conocer en el programa "Intrusos" la noticia de que finalmente la Justicia decidió que Marcelo "Teto" Medina vaya a juicio por abusos y violencia que tuvo contra Mónica, quien era en su momento su pareja. Ahora, la mujer decidió hablar tras esta resolución.

Uno de los panelistas del programa de Mariana Fabbiani, expresó que la acusación a "Teto" lo puede llevar a pasar por lo menos 20 años de prisión. Además, destacó que hay un hecho específico que no se puede contar y que hay personas que no pueden soportar escucharlo.

Este repaso que realizó el periodista angustió mucho a Mónica, quien rompió en llanto: "No quería empezar llorando", expresó la mujer. Además, agregó que "no me pegó, pero me destruyó psíquicamente, me destruyó la vida, la parte femenina y pasaron cinco años y no me puedo recuperar".

El relato de la expareja de Marcelo "Teto" Medina:

La expareja del conductor reveló que se encuentra haciendo terapia y sostuvo que no puede seguir adelante con esta situación, que sin lugar a dudas la marcó para el resto de su vida. Además, dejó en claro que la violencia psicológica que Medina ejerció sobre ella fue muy fuerte.

En medio de la charla, Mónica confesó que debido a esta situación, ella no puede salir con hombres: "Aunque no lo crean cuando me acuesto, todavía me viene la imagen de todo lo que pase. No salí nunca más con un hombre" expresó Mónica sobre cómo la marcó estos episodios.