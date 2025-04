Dieron a conocer un supuesto y explosivo secreto familiar sobre Mauro Icardi y estalló el escándalo: los detalles

Mauro Icardi es noticia casi todos los días pero no por el lado futbolístico sino por el escándalo que se encuentra atravesando tras la separación con Wanda Nara. Es que la conductora de Telefe ratificó la denuncia por violencia por parte del jugador contra uno de sus hijos y en el marco de esto, en "A la tarde" dieron a conocer una información que dejó a todos sin palabras.

Daniela Fava, panelista del programa que conduce Karina Mazzocco y que sale al aire en América, reveló un dato que nadie tenía hasta este mismo momento. Esto tiene que ver con la vida y niñez de Mauro Icardi quien se nació y se crió en Rosario, provincia de Santa Fe.

"Esto se ha ramificado y está abriendo distintas puertas", comenzó diciendo el periodista respecto al escándalo que surgió tras el informe que les compartió el colegio al cual asiste el hijo de Wanda y Maxi López. En ese informe, la directora expresa que Icardi se habría criado con maltratos.

Revelaron el fuerte secreto familiar de Mauro Icardi. Foto: redes sociales.

Luego de contextualizar el tema, el panelista expresó: "Me llega desde Rosario una información que me marca que a Mauro Icardi no lo habría críado su familia natal. No habría estado muy presente la madre biológica de Mauro Icardi durante su infancia", comentó el periodista y dejó sorprendida a Karina Mazzocco.

En "A la tarde" dieron a conocer el secreto que Mauro Icardi y la familia guardaban bajo llave:

"Me cuentan que en Rosario es vox populi, que Mauro pasó su infancia bajo la crianza de la familia Gil, Silvia ama de casa de la familia, fue quien habría cuidado varias veces de Icardi cuando la madre lo dejaba", comentó Daniel Fava. Además, agregó: "El padre trabajaba y pasaba gran parte del día con otra familia y que nada tenía que ver con él ante la ausencia materna".