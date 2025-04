Carmen Barbieri dejó plantado a El Nueve y su programa no saldrá al aire: la palabra de los directivos del canal

Carmen Barbieri fue tema principal durante mucho tiempo luego de lo que fue la sorpresiva desvinculación de El Trece. Es que la conductora tenía el ciclo "Mañanísima" y de un momento para el otro las autoridades del canal la llamaron a una reunión para decirle que se terminaba el programa.

En su momento, Carmen expresó: "En el momento que me lo dijo fue cuando empezaba la temporada, yo había rechazado 4 propuestas importantes en teatro. Yo apuesto a Mañanísima, me encanta hacer las mañanas, entonces yo rechacé todo, levanté los shows, las presencias y me quedé sin el pan y sin la torta". .

Luego, agregó: "Creo que el peor mes para que te levanten un programa o para que se te corte un trabajo es enero, porque ya está todo hecho, ya los teatros están todos tomados". Lo cierto es que luego de este gran escándalo, todo estaba encaminado para que Carmen tenga su programa en El Nueve de Buenos Aires.

El sorpresivo gesto que decepcionó a las autoridades de El Nueve:

Pero esto no se llevará a cabo debido a que fue la propia conductora quien habría dejado plantado al canal: "Yo hablé con Sebastán Rolandi que es el gerente general de El Nueve y me dijo 'no tengo mucha explicación para darte. Tenemos el contrato redactado, está todo acordado", comenzó diciendo Marina Calabró en su programa de radio.

Se corría el rumor de que sería aparentemente por dinero y Marina Calabró sostuvo que el gerente le expresó que "en cuanto a plata le dimos lo que pidió y ni siquiera le negociamos. Le dimos todo lo que pidió, hoy tenía que venir a firmar y dijo que no iba a firmar", revelaron sobre la sorpresiva actitud de Carmen Barbieri.