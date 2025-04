Yanina Latorre habló tras el escándalo con su hija por manejar alcoholizada: el fuerte descargo

En las últimas horas, se dio a conocer que Lola Latorre, hija de Yanina, quien ahora se encuentra como panelista de LAM y también conduciendo su propio programa en América, tuvo un altercado con la policía. Es que la joven salió a bailar el fin de semana y dio positivo en un control de alcoholemia.

La conductora salió a hablar sobre este tema en su programa radial que se emite por "El Observador" y allí fue contundente con sus declaraciones: "Lolita el viernes fue a una fiesta con las amigas y se tomó un fernet que creyó que no le iba a durar toda la noche", comenzó contando.

Luego, agregó: "Salió del boliche, fue a buscar su auto, no llegó a manejar media cuadra que la paró la policía porque había un control de alcoholemia", contó. Lo cierto es que Lola no se opuso al control y cuando realizó la prueba de alcohol en sangre le dio positivo con un porcentaje de 0.5.

El descargo de Yanina Latorre tras la polémica por su hija:

"Es el mínimo por el que no pasó a mayores y por eso es multa y no sanción". También reveló que "esto me lo contó hoy, yo no me enteré en todo el fin de semana... Son cosas que pasan, que no deberían pasar y supongo que le sirvió para aprender", subrayó Yanina.

En el final comentó que "al auto se lo llevaron en ese momento, pagó una multa de $50.000, le retienen el registro tres días, pero como no fue sanción le dieron un registro provisorio y ella desde ahí se fue manejando". También dejó un mensaje claro: "Si tienen una pregunta es a Lola porque yo no me emborraché".